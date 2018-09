Pd protesta contro dl milleproroghe

ROMA, 19 SET - I componenti Pd della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama hanno occupato insieme agli altri senatori del gruppo, l'aula della Commissione per protestare contro la decisione del presidente Stefano Borghesi di portare in aula il testo del cosiddetto dl milleproroghe, nel pomeriggio senza relatore. "La maggioranza M5S-Lega - ha spiegato il capogruppo Dem Dario Parrini - passa da uno stato all'altro, il Parlamento è continuamente umiliato perché il governo ha fretta di approvare un provvedimento vergognoso come quello sui vaccini".