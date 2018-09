Bagarre a Monza per cane 'della X mas'

MILANO, 19 SET - Il Pd protesta in consiglio comunale a Monza per il nome del cane antidroga della polizia locale 'Narco della Decima Mas' e la giunta spiega che Decima Mas è il nome dell'allevamento da cui proviene il pastore tedesco. La questione si sarebbe potuta fermare qui, ma la notizia, rimbalzata su alcuni giornali, ha alimentato ancora di più le polemiche. "Anche oggi il Pd le battaglie per gli italiani le fa domani. P.S. - ha ironizzato su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - Mi raccomando, tenete nascosti i vostri cani/gatti neri, che sennò chiedono di arrestarvi per apologia di fascismo". "La X MAS insomma derubava, violentava e uccideva al servizio dell'esercito nazista" ha scritto sul suo profilo Marco Lamperti, il consigliere dem che ha sollevato la questione.