M5s deposita ddl taglio parlamentari

ROMA, 19 SET - "Migliorare le istituzioni e dare più potere ai cittadini, questa è sempre stata la nostra missione politica. Ora passiamo ai fatti: sono orgoglioso di annunciare che sono stati depositati in Parlamento i disegni di legge costituzionale per la riduzione del numero di deputati e senatori e l'introduzione del referendum propositivo. Inizia una nuova era per l'Italia all'insegna dell'efficienza e della partecipazione". Lo dichiara il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.