Rappe in cabina guida in metro a Roma

ROMA, 19 SET - In un lungo video in diretta mostra ai suoi fan come è facile intrufolarsi nella cabina di guida di un convoglio della metropolitana di Roma e restarci per alcune fermate senza che nessuno si accorga di nulla. L'autore del gesto si chiama Manuel Gastrite, più conosciuto nella scena musicale romana con il nome di Gast. Sulla vicenda l'Atac, la municipalizzata per il trasporto pubblico locale, ha avviato accertamenti per capire cosa non abbia funzionato. Ieri sera il musicista ha postato un video sui social network in cui prima sale sulla metro in una stazione della linea B, poi apre la cabina di guida della parte finale del convoglio (quella contraria al senso di marcia) e lì resta per tutto il viaggio. Inquadra i comandi e i monitor di sicurezza, prendendosi gioco della sicurezza. "Si potrebbero anche mettere bombe", dice. Una vicenda che ha avuto una vasta eco, soprattutto sui social netkork, e che ha portato l'Atac ad aprire un'inchiesta interna per verificare l'accaduto ed eventuali responsabilità.