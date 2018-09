Casinò, pm chiede oltre 24 anni carcere

AOSTA, 19 SET - Una richiesta di condanna complessiva di oltre 24 anni di carcere per sette imputati. E' la posizione illustrata oggi dal pubblico ministero Eugenia Menichetti, al termine della sua lunga requisitoria nel corso dell'udienza preliminare relativa al procedimento penale per truffa e falso in bilancio sui 140 milioni di euro erogati alla Casinò de la Vallée. Le richieste nel dettaglio: quattro anni e otto mesi per l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin; tre anni per l'ex assessore regionale alle finanze Ego Perron; due anni per il suo predecessore Mauro Baccega; tre anni per l'ex amministratore unico della casa da gioco Lorenzo Sommo; cinque anni per i componenti del collegio sindacale Jean-Paul Zanini e Fabrizio Brunello e due anni per la loro collega Laura Filetti. Per l'ex amministratore unico Luca Frigerio - rito abbreviato condizionato all'ammissione del proprio consulente - la richiesta è di rinvio a giudizio. Mentre per il Casinò 500 mila euro per responsabilita' amministrativa.