Giorgetti, se proposte serie si sfora 2%

ROMA, 19 SET - "Si può arrivare anche allo sforamento del 2% ma non con provvedimenti di tipo demagogico per acquisire consenso". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega) a Otto e mezzo. Sforare il deficit oltre l'1,6%, come ha detto Di Maio? "Si può sforare l'1,6% solo con proposte serie e credibili perché i mercati sono attenti ai decimali ma soprattutto alle proposte di politica economica di un governo, perché il Paese possa crescere", risponde.