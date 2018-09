Giustizia: Bonafede, chiederò assunzioni

BARI, 20 SET - "Chiederò un numero di assunzioni elevato, so che è necessario avere anche nuovi magistrati, avere un tessuto in termini di organico che risponda alle richieste di giustizia. Farò richieste molto ambiziose in questi termini". Lo ha annunciato a Trani il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante il congresso nazionale Aiga. "Il ministro Tria - ha aggiunto - ha chiesto una sorta di spending review ai vari ministri che possa consentire poi maggiori investimenti. Sulla giustizia più di quanto si è tagliato in questi anni non si può più tagliare". "Sto facendo una doverosa ricerca di eventuali avanzi economici in tema di giustizia - ha precisato il ministro - e ho molta difficoltà a trovarli. Tria è ben consapevole che la giustizia rappresenta un nodo centrale anche dal punto di vista economico e quindi sulla giustizia bisogna investire".