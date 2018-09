21 arresti nel Napoletano, 9 sono donne

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 21 SET - Una fitta rete per lo spaccio di droga. È quella che hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli) che dalle prime luci dell'alba stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip a carico di 21 persone (nove delle quali sono donne), tutte indagate, a vario titolo, per detenzione e spaccio di stupefacenti, ricettazione, detenzione illegale di armi da fuoco. I militari nel corso delle indagini hanno scoperto l'esistenza di varie piazze di spaccio, tra le quali quella nel rione Provolera, storico quartiere del centro cittadino, presso cui si rifornivano soprattutto di crack e marijuana tossicodipendenti provenienti da tutta la Campania. Le indagini hanno inoltre permesso di attribuire ad alcuni dei destinatari delle ordinanze la responsabilità in ordine alla detenzione di diversi tipi di armi clandestine, comuni e da guerra, tenute occultate e rese disponibili per lo svolgimento delle attività illecite.