Conte incontra Blackrock e Nyse

NEW YORK, 26 SEP - "È andata bene". È quanto il presidente del consiglio Giuseppe Conte si limita a dire ai giornalisti che lo interpellano all'uscita dalla sede del New York Stock Exchange a Wall street. In mattinata, prima di andare all'Onu per un bilaterale con il presidente iraniano Rohani, il premier ha incontrato il presidente e ad di BlackRock Laurence D. Fink e la presidente del Nyse, Stacey Cunningham. Gli incontri sono serviti al presidente del Consiglio anche per parlare delle riforme fatte dal nuovo governo e di quelle che l'Italia si appresta a varare con la manovra.