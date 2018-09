Autonomia: Fedriga, sono favorevolissimo

ROMA, 26 SET - "Sono favorevolissimo al principio di autonomia rafforzata, anche perché il vecchio esecutivo, il governo Renzi, voleva tramutare le regioni a statuto speciale in ordinarie". Lo ha affermato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un Forum all'ANSA. "Io personalmente sto avviando una trattativa per tutelare l'autonomia della mia Regione che negli ultimi anni è stata compressa - ha aggiunto - con tagli di circa 850 milioni l'anno a partire dal 2010. Il tutto su un bilancio di 4,5 miliardi. Tutto questo è inaccettabile perché queste risorse sono state erogate per erogare servizi. I tagli - ha detto ancora il governatore - si sono fatti sentire anche sulla sanità, che però, ricordo, ce la paghiamo al 100% da soli, allo stesso modo dei servizi locali".