Rissa tra detenuti,ferito agente Firenze

FIRENZE, 26 SET - Rissa tra detenuti nell'area passeggio del carcere di Sollicciano a Firenze. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Sappe, secondo cui uno degli agenti intervenuti per riportare l'ordine è rimasto ferito a un polso. A fronteggiarsi sono stati un gruppo di detenuti albanesi e uno di marocchini, due dei quali sono stati picchiati e presi a bastonate. "La situazione è stata davvero pericolosa - spiega Pasquale Salemme, segretario per la Toscana del sindacato - Intorno alle 13.30 nei passeggi del reparto giudiziale si è scatenata una violenta rissa in cui si sono fronteggiati detenuti di origine albanese contro detenuti di origine marocchina. Solo grazie al pronto intervento del personale di polizia penitenziaria si è riusciti a evitare la tragedia". "La polizia penitenziaria è intervenuta in massa è riuscita a farli uscire - prosegue Salemme - ma gli albanesi hanno cercato di forzare il cordone degli agenti per inseguire i due". In queste fasi un agente è stato ferito a un polso.