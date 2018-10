Roma 3 apre a Ostia Ingegneria del Mare

ROMA, 1 OTT - Apre oggi a Ostia il nuovo corso di laurea in Ingegneria del Mare dell'Università di Roma Tre, che formerà nei prossimi anni professionisti specializzati in energia rinnovabile di origine marina e in strutture costiere, in collaborazione con il Cnr. Il corso, promosso dall'Ateneo con la Regione Lazio che ha messo a disposizione la struttura dell'ex Enalc Hotel, prenderà il via ufficialmente domattina alle 8 con la prima lezione di Analisi 1: sono 101 gli studenti che stanno perfezionando la loro iscrizione contro una previsione di circa 50. L'idea di realizzare nel quartiere litoraneo della Capitale un polo universitario era stata lanciata dieci mesi fa dal governatore Nicola Zingaretti, oggi presente all'inaugurazione ufficiale‎insieme al rettore Luca Pietromarchi, al viceministro del Miur con delega all'Università Lorenzo Fioramonti e al direttore del dipartimento di Ingegneria del Cnr Emilio Campana. E' il primo corso in Italia dedicato alle infrastrutture costiere e offshore.