San Severino Marche in nuovo portale web

SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 2 OTT - Un nuovo portale web dedicato alla bellezze e ai tesori del territorio di san Severino Marche: www.turismosanseverinomarche.it, realizzato in collaborazione con la pro loco e donato alla città come "vetrina" per farsi conoscere. Presenti nella homepage diverse destinazioni: la suggestiva piazza del Popolo, il borgo di Elcito, ma anche il castello al Monte e il castello di Pitino. Tra le altre mete la panoramica sui castelli di Colleluce, Isola, Carpignano, Serralta, Aliforni, le rocche di Monte Acuto e Schito, la chiesa di Santa Maria delle Vaccarecce, isantuari di Colpersito, dei Cappuccini e del Glorioso. Tra le proposte di tour anche una visita alla fonte delle Sette cannelle e al viadotto di San Bartolomeo. Tra le altre proposte anche singolari viaggi avventura come il trekking a Villa d'Aria o il canyoning sul fosso del Crino o escursioni di gommoning sul Potenza. Il portale dedica poi una sezione agli eventi e offre la possibilità di prenotare una struttura per soggiorni.