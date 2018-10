Proiettile e minacce a civilista Bari

BARI, 08 OTT - Una busta con proiettile e lettera di minacce è stata recapitata ad un avvocato civilista barese, che lavora anche come giudice onorario nel Tribunale di Trani. L'avvocato Mario Avenia ha trovato la busta nella cassetta della posta della sua abitazione lo scorso 5 ottobre. All'interno c'era un foglio di carta bianco con una scritta in stampatello "le cose possono cambiare da un momento all' altro", e un proiettile avvolto in un tovagliolo di carta. Il giorno stesso il professionista ha sporto denuncia ai Carabinieri, riferendo di non aver mai ricevuto minacce da clienti o controparti. Come attività principale si occupa di recupero crediti e provvedimenti esecutivi, pignoramenti mobiliari e immobiliari. Nella denuncia l'avvocato fornisce agli investigatori una serie di altri spunti, ipotizzando anche, per esempio, che il vero destinatario delle minacce possa essere suo figlio, che sere fa ha organizzato un evento all'Orto Botanico di Bari dove una persona è stata ferita con un colpo di pistola.