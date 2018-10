Mattarella, pensare interesse collettivo

CERNOBBIO (COMO), 8 OTT - "Ciascuno faccia fino in fondo la sua parte" nel "definire e perseguire l'interesse collettivo del Paese". Lo scrive il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio al Forum internazionale di Conftrasporto, sottolineando che "i soggetti pubblici e privati, le associazione del mondo della logistica e dei trasporti svolgono un ruolo protagonista" per l'interesse dell'Italia.