Federico,nomina Commissario a vaglio Mef

CAMPOBASSO, 16 OTT - "Le nomine di commissario e sub commissario per il Molise sono già sul tavolo del ministero dell'Economia, come del resto quelle che riguardano la Calabria, a conferma dell'interesse che il ministro Grillo ha per la situazione sanitaria in Molise". Così il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s) a margine dell'incontro di oggi con il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel quale ha parlato anche della norma inserita nel Dl fisco che reintroduce l' incompatibilità del ruolo di presidente della Regione e commissario ad Acta, provvedimento criticato dal governatore Donato Toma (centrodestra). "L'iter previsto dalla legge infatti - spiega Federico - vuole che la nomina sia espressione del Mef d'intesa con il ministero della Salute, sentito il parere non vincolante della Conferenza delle Regioni, con approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri. Bisogna quindi sollecitare il ministro Tria affinché possa sbloccarsi questa fase di stallo".