Cervia intitola teatro a Walter Chiari

BOLOGNA, 21 OTT - È ufficialmente intitolato a Walter Chiari il teatro comunale di Cervia (Ravenna): ieri sera la cerimonia in presenza di diversi personaggi legati all'attore, tra cui il figlio Simone Annicchiarico, conduttore tv, l'attrice Ivana Monti, lo scrittore Michele Sancisi e Guido Guidazzi, figlio di Bruno "Zimbo", organizzatore de "Il Sarchiapone", concorso per giovani comici in memoria proprio di Chiari. A decidere l'intitolazione del teatro sono stati i cittadini di Cervia chiamati a esprimersi dal Comune attraverso un sondaggio conclusosi lo scorso anno. Le preferenze sono andate a larga maggioranza sul nome di Walter Chiari. Pur non essendo cittadino cervese, l'attore (di origine veronese) è stato da sempre un personaggio molto legato alla città, per tanti anni sua seconda dimora grazie anche all'amicizia con Bruno 'Zimbo' Guidazzi.