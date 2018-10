Maltempo: piogge in Fvg, allerta rossa

TRIESTE, 27 OTT - Si è trasformata da 'arancione' a 'rossa' l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Fvg per rischio idrogeologico in alcune aree della regione - tra le province di Udine e Pordenone, in particolare nella zona montana e pedemontana - a causa di piogge molto intense, temporali e vento molto forte previsti da oggi fino a martedì. Una depressione stazionaria sul Mediterraneo occidentale richiamerà un forte afflusso di correnti molto umide e instabili da sud-ovest in quota, da sud-est nei bassi strati. Fra lunedì e martedì passerà il fronte principale preceduto da un'ulteriore intensificazione del flusso sciroccale. Al verificarsi di tali eventi si prevedono - avverte la Protezione civile - innalzamento dei corsi d'acqua di pianura, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, diffusi fenomeni di instabilità dei pendii con interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento. Sulla costa non si escludono problemi per acqua alta e mareggiate.