Imprese, fare Tav presto e bene

TORINO, 28 OTT - "La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti". Le associazioni di impresa si schierano per la Tav. E, alla vigilia del Consiglio comunale chiamato a discutere il documento del Movimento 5 Stelle contro l'opera, chiedono che la linea ferroviaria sia fatta "presto e bene". "Sospendere i lavori della Tav non è accettabile", sostengono industriali, artigiani, commercianti, aziende edili, annunciando la presenza dei loro vertici domani in Sala Rossa. L'approvazione del documento pentastellato, affermano, "significherebbe dire no a un territorio aperto all'Europa, più competitivo e più efficiente. La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti". "Gli imprenditori veri, che creano pil e occupazione, vogliono certezza sulle infrastrutture e sui tempi della loro realizzazione - sostengono ancora le associazioni - le imprese non possono più sopportare una politica che va contro lo sviluppo e la crescita".