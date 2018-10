Maltempo Sulcis, traghetto urta banchina

CAGLIARI, 29 OTT - A causa del vento e del mare mosso ha urtato la banchina durante l'attracco. Il traghetto "G.B. Conte" della compagnia di navigazione Delcomar impegnato nel collegamento Portoscuso-Carloforte è rimasto danneggiato durante le fasi di attracco a Carloforte. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto. Nessuno dei 33 passeggeri è rimasto ferito e non si sono registrati problemi di inquinamento o di affondamento visto che l'urto è avvenuto sopra la linea di galleggiamento. La Guardia costiera di Carloforte ha avviato l'indagine per definire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità. Il traghetto rimarrà fermo in banchina fino alla fine delle riparazioni e fino a quando non sarà ispezionato dai tecnici.