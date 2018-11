Morto uomo schiantatosi contro alberi

TRENTO, 1 NOV - E' morto all'ospedale di Bolzano l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. Josef Pedross, 53 anni del posto, uscito da una galleria era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento. Il mezzo si era quindi ribaltato. E' il terzo morto in Alto Adige in seguito all'ondata di maltempo di questi giorni.