Riordino ospedali,scontro con ministero

CAGLIARI, 1 NOV - E' muro contro muro tra ministero della Salute e Regione Sardegna sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Il 7 settembre scorso, sostenendo che "il modello introdotto non è coerente con il decreto ministeriale 70", la direzione generale del ministero chiedeva alla Regione di ricondurre la rete entro gli standard "con apposito atto formalmente adottato ed efficace, entro e non oltre mercoledì 31 ottobre". Martedì 30 l'assessore alla Sanità, Luigi Arru, ha inviato alla ministra Giulia Grillo e a suoi uffici una lunga lettera dove ribatte alle contestazioni e spiega: "il riordino è coerente con il dm 70 e non pregiudica il 'livello minimo' della qualità e della quantità dei servizi sanitari". In particolare Arru fa presente che "il modello approvato dal Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, è coerente perché adotta soluzioni tese a garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea) in un contesto territoriale non paragonabile ad alcun altro nell'ambito nazionale".