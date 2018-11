Papa riceve presidente Paraguay Benitez

CITTA' DEL VATICANO, 5 NOV - Papa Francesco ha ricevuto oggi in Vaticano il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, insieme con la sua famiglia e alcuni rappresentanti del governo. Durante l'udienza privata, durata circa 25 minuti, il Pontefice ha donato a Benitez un medaglione e una stampa di piazza San Pietro datata 1620, quando era ancora senza colonnato. Il capo di stato paraguayano ha donato a Bergoglio alcuni prodotti tipici, tra i quali un paio di vassoi di chipa (un tipo di torta salata), un presepio in legno ed un dipinto della Sagrada Familia, chiedendo al papa una preghiera per le inondazioni che colpiscono frequentemente il Paese. "Ho condiviso con papa Francesco i progetti sociali che stiamo promuovendo e l'iniziativa di costruire un oratorio dedicato alla beata Chiquitunga in Costanera", ha scritto Benitez su Twitter invitando il Pontefice all'inaugurazione.