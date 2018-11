Accoltellato in stazione Quarto Oggiaro

MILANO, 6 NOV - Un italiano di 40 anni è stato accoltellato poco dopo le 19.30 all'interno della stazione di Quarto Oggiaro, in via Amoretti, a Milano. Ferito all'addome da un fendente, il 40enne è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. Il caso è seguito dalla polizia ferroviaria. L'uomo è stato accoltellato sul binario due della stazione, il movente è ancora da chiarire. Non sono stati forniti elementi sull'identità del 40enne.