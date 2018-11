Cacciatore trovato morto in Alto Adige

BOLZANO, 7 NOV - Un cacciatore è stato trovato morto la scorsa notte ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto, in Alto Adige. L'allarme era scattato di sera, quando l'uomo non ha fatto rientro a casa. Alle ricerche hanno partecipato il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant'Osvaldo. Il cacciatore con ogni probabilità è scivolato e poi è precipitato morendo sul colpo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.