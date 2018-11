Disabili, con ghigliottina a Napoli

NAPOLI, 7 NOV - Torna la ghigliottina in piazza a Napoli dove a cadere, per finta, sotto la lama del boia sono i disabili abbandonati e di fatto condannati, come denunciano gli organizzatori della manifestazione, alla pena capitale Alle finte esecuzioni, davanti alla prefettura in piazza del Plebiscito, hanno partecipato numerose persone che hanno accolto l'invito dell'associazione a sostegno dei disabili 'Tutti a scuola' e delle numerose organizzazioni del terzo settore messo in ginocchio negli ultimi anni da una politica che - hanno spiegato - "ha dimenticato i disabili". E con i disabili con le loro famiglie anche operatori dei servizi socio-assistenziali, hanno sostenuto l'iniziativa in piazza avendo come l'obiettivo di portare all'attenzione di tutti i cittadini italiani la situazione di grave sofferenza che investe le persone più fragili, a partire da quelle con disabilità fisica e psichica.