Morto cercatore funghi che era disperso

SAVONA, 10 NOV - E' stato trovato morto il cercatore di funghi disperso da ieri nei boschi di Cairo Montenotte (Savona). Il cadavere è stato scoperto dai soccorritori in località Montenotte Inferiore, vicino al parco dell' Adelasia. La vittima è Giuseppe Riulfi, 78 anni, viveva a Piana Crixia (Savona). Per il medico legale la morte è dovuta a cause naturali, un infarto, magari causato dalla paura di essersi perso e da ipotermia. Riulfi ieri alle 12,30 aveva telefonato a familiari e soccorritori dicendo di essersi perso e di non stare bene, ma non dando indicazioni utili per capire dove si trovasse. Poi il cellulare si era spento. Nelle ricerche sono stati impegnati vigili del fuoco, carabinieri con i cani, soccorso alpino, volontari. Sono in corso, invece, le ricerche di un fungaiolo spezzino del quale non si hanno più notizie da giovedì sera: Vito Rotondo, 38 anni, è disperso nei boschi tra Liguria e Toscana. I soccorritori stanno intervenendo in alta Lunigiana, nel Comune di Zeri (Massa Carrara).