Teatro Maggio,lo Stabat Mater di Piovani

FIRENZE, 15 NOV - Si intitola 'La Pietà', la personale versione dello 'Stabat Mater' che il compositore premio Oscar Nicola Piovani porterà, in prima esecuzione assoluta nella nuova versione, sul palcoscenico del Teatro del Maggio, il 17 novembre. Piovani sarà sul podio per dirigere l'Orchestra del Maggio Fiorentino per la stagione sinfonica del 90/o anniversario. L'interpretazione, per due voci femminili, voce recitante e orchestra su libretto di Vincenzo Cerami, spiega una nota, ripercorre la forma dello Stabat Mater classico, sequenza liturgica attribuita a Jacopone da Todi. Nel programma di sala Piovani sottolinea che "la prima versione de La Pietà, per piccola orchestra, è del 1999. È stata rappresentata in quegli anni a Orvieto, Betlemme, Tel Aviv, Roma, Siracusa. Il piccolo organico era funzionale a una necessaria agilità logistica e produttiva. Quando il Teatro del Maggio mi ha chiesto di rappresentarla a Firenze, ho colto con felicità l'occasione per scriverne una definitiva versione sinfonica".