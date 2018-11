Senza fissa dimora trovato morto

MILANO, 18 NOV - Un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto cadavere questa mattina in via Sidoli, a Milano. E' stato un passante a chiamare il 118, poco dopo le 9, per segnalare la presenza di un uomo su una panchina dell'area pedonale al centro della via, in una zona semi centrale della città. Giunti sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, uno straniero di 47 anni. Il corpo, a un primo esame, non presentava segni di violenza.