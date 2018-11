Incendio abitazione Sarnano, due morti

SARNANO (MACERATA), 18 NOV - Madre di 64 anni e figlio disabile di 38 anni sono morti a causa di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un'abitazione all'interno di una palazzina a due piani in campagna a Case Rosse di Sarnano. I carabinieri sono riusciti invece a mettere in salvo il capofamiglia 68enne, in sedia a rotelle, recuperato appena in tempo vicino a un terrazzino, tra il fumo denso. Poi i vigili del fuoco hanno trovato il 38enne ancora agonizzante (inutili i tentativi di rianimarlo, è morto poco dopo) in camera da letto e il corpo senza vita della donna dentro un ripostiglio. L'incendio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sviluppato dalla combustione del divano, raggiunto probabilmente da brace scoppiettante del vicino camino lasciato acceso. Il 68enne è stato portato in ospedale a Macerata e non è in pericolo di vita. Due carabinieri hanno riportato lievi ustioni alle mani, sono stati medicati in ospedale e dimessi. L'appartamento è stato dichiarato inagibile e posto sotto sequestro.