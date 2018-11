Rissa nel Comasco, grave un 17enne

COMO, 18 NOV - Un ragazzo di 17 anni è in ospedale in condizioni serie dopo una rissa con accoltellamento avvenuta nella notte all'esterno della discoteca Jet Club di Cermenate (Como). Un altro giovane, di vent'anni, di origine ucraina, è finito in ospedale con una prognosi di una trentina di giorni. I carabinieri hanno fermato due minorenni di 15 e 17 anni per tentato omicidio. Ancora da stabilire con precisione l'accaduto: la lite è scoppiata poco dopo le tre ed è degenerata all'esterno del locale. Il ragazzo più grave è stato raggiunto da varie coltellate al torace e all'addome: è stato ricoverato in ospedale a Como.