Maltempo, stop ricerca migranti dispersi

CAGLIARI, 19 NOV - Le avverse condizioni del mare hanno momentaneamente bloccato l'uscita dei mezzi navali e aerei impegnati nelle ricerche degli otto migranti dispersi nel naufragio avvenuto tre giorni fa a largo di Sant'Antioco, nella Sardegna sud occidentale. La Guardia costiera di Cagliari ha diramato una segnalazione a tutte le navi in transito. Le motovedette di Capitaneria e Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza sono comunque pronte a lasciare gli ormeggi appena le condizioni meteo lo consentiranno. Discorso analogo per gli elicotteri di Guardia costiera e Fiamme gialle. Ieri le motovedette e i mezzi aerei hanno perlustrato per tutta la giornata l'area del naufragio e un ampio specchio di mare, ma dei migranti nessuna traccia.