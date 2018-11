Violenza donne: Salvini, bollino rosso

MILANO, 19 NOV - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in Cdm "il prima possibile" un intervento per introdurre un bollino rosso sulle denunce di stalking e violenza contro le donne, affinché queste segnalazioni abbiano una priorità sulle altre. "Porterò in Cdm il prima possibile intervento a difesa delle donne sul bollino rosso perché sui fascicoli dei magistrati le denunce di stalking e di violenza contro le donne non finiscano all'ultimo posto", ha detto.