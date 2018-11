Veterinario ucciso da toro imbizzarrito

VENEZIA, 19 NOV - Un medico veterinario, Paolo Casarin, 52 anni, è morto dopo essere stato assalito da un toro che stava visitando e che è imbizzarrito. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in una frazione di Belluno. Secondo una prima ricostruzione, l'allarme è stato dato ai Vigili del fuoco per la segnalazione dell'animale imbizzarrito. Sul posto è accorso anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte del professionista. Casarin è morto dopo essere stato trafitto all'addome. (ANSA).