Metro 2 Torino, ecco il suo tracciato

TORINO, 20 NOV - Si snoda su un tracciato di 26 chilometri e mezzo, con 33 fermate fra le stazioni Anselmetti e Rebaudengo, il tracciato della linea 2 della metropolitana di Torino. Individuato come il migliore tra i sette scenari analizzati da Systra, il raggruppamento d'imprese incaricato della progettazione preliminare, prevede anche prolungamenti a Sud Ovest, fino a Orbassano, e a Nord Est, fino a San Mauro, con una deviazione da via Bologna. "Per noi la linea 2 è una priorità - dice la sindaca Chiara Appendino - e stiamo procedendo speditamente affinché l'opera possa essere finanziabile già a settembre 2019". Proposito, questo, che "rientra pienamente nella politica di costruire una rete di trasporto pubblico - spiega - appetibile e davvero alternativo all'auto privata". Un "tassello importante - sostiene ancora - anche per la riqualificazione di una parte della città. Continueremo a lavorare per mantenere gli impegni, a partire dalle tempistiche, e a coinvolgere il territorio.