Boscaiolo muore in Alto Adige

BOLZANO, 21 NOV - Un boscaiolo ha perso la vita, mentre lavorava in un bosco nei pressi di Villa Ottone in Val Pusteria. L'uomo è stato colpito da un albero. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e l'elisoccorso Pelikan 2 con il medico d'urgenza che però ha solo potuto constatare la morte del boscaiolo. Sono intervenuti inoltre i carabinieri, i vigili del fuoco ed il soccorso alpino. Solo l'altro giorno un altro incidente mortale si era verificato in Trentino, dove un boscaiolo è deceduto mentre era impegnato nei lavori di recupero dopo l'ondata di maltempo di fine ottobre.