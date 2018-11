Appalti: Procura, no pericolo sicurezza

GORIZIA, 21 NOV - "Non ci sono pericoli dal punto di vista della sicurezza", e "assolutamente non sono state registrate infiltrazioni mafiose", inoltre, è "escluso al momento anche il coinvolgimento di politici". Lo ha assicurato il procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, rispondendo a domande alla conferenza stampa convocata sull'operazione Grande Tagliamento della GdF. Le opere oggetto di indagine "non sono tutte concluse, e non ci sono provvedimenti di blocco o sequestri di cantieri, di lavori".