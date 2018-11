Nave a fuoco, Costa Luminosa la soccorre

GENOVA, 21 NOV - L'equipaggio della Costa Luminosa ha soccorso l'equipaggio di una nave da carico che stava andando a fuoco al largo del Mar Egeo, portando in salvo gli undici membri d'equipaggio. Lo ha reso noto Costa Crociere spiegando che intorno alla mezzanotte di ieri la nave della compagnia italiana, che era in navigazione a sud del Peloponneso diretta verso il porto di Katakolon, ha ricevuto una richiesta di intervento da parte del Centro Coordinamento Soccorsi della Guardia Costiera greca per prestare aiuto alla "Kilic 1", nave da carico adibita al trasporto di pesce fresco, in grave difficoltà a causa di un incendio divampato a bordo.