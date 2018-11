Manovra:Di Maio, Ue non ci tratti così

ROMA, 22 NOV - La procedura di infrazione va discussa e io credo nella discussione. Spero nel dialogo e nel confronto perchè vogliamo spiegare le nostre ragioni". Lo ha detto in sala stampa a Montecitorio il vicepremier Luigi Di Maio dicendo che non si può sentire in colpa se si aiutano i pensionati, i disoccupati e i giovani. "Abbiamo un modo di affrontare il debito diverso e capisco che alcuni si sentano disorientati. Ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri".