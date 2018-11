Codice giallo per temporali in Lunigiana

FIRENZE, 22 NOV - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso codice giallo per domani, venerdì 23 novembre, dalle otto a mezzanotte, per pioggia e temporali localmente forti sulla Lunigiana. L'arrivo di una perturbazione atlantica porterà un rapido peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse sul Nord Ovest della Toscana accompagnate da forti venti di scirocco sulla costa. Le precipitazioni a carattere sparso sul resto della regione saranno in esaurimento in serata sui settori meridionali.