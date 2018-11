Famiglia:Emiliano,a Bari conferenza pace

(ANSA)- BARI, 22 NOV - "Questa conferenza ha un ruolo: è una conferenza di pace tra i mondi opposti che si sono combattuti sulla famiglia" ma è anche una "conferenza militante", nello "sforzo di dare una risposta ad un problema: negli ultimi anni nascono pochissimi bambini in Puglia, solo 31.000 nell'ultima rilevazione".Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,aprendo i lavori della prima Conferenza regionale sulla Famiglia,unica nel suo genere in Italia, che porterà alla redazione partecipata di un piano delle politiche familiari. Sono iscritte più di 300 persone,decine di enti e associazioni, da quelle a tutela delle donne, a sindacati, Comuni,Asl e Arcigay.Presenti rappresentanti politici con diverse posizioni come quelle del presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo ("la cultura tradizionalista deve superare la visione della struttura familiare intesa come immutabile") e del primo firmatario della mozione istitutiva della conferenza, Nicola Marmo ("no a mutazioni genetiche della famiglia").