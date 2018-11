Manovra: Padoan, Pd responsabile? Falso

ROMA, 22 NOV - "La responsabilità dell'apertura della procedura di infrazione é totalmente del governo attuale. Spero di non sentire più questo argomento perché é del tutto falso". Così il deputato Pd ed ex ministro dell'Economia Piercarlo Padoan in conferenza stampa alla Camera ha risposto alle accuse sul passato esecutivo di centrosinistra venute dal M5S. "Basta leggere cosa ha scritto la Commissione: nel maggio 2018 tutte le condizioni erano rispettate - aggiunge - chi dice il contrario o non ha letto cosa dice la Commissione o non vuole leggerlo. La nostra manovra rispondeva alle condizioni poste".