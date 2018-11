Casamonica:tentano forzare area,bloccati

ROMA, 22 NOV - Tensioni in via del Quadraro dove è in corso la demolizione delle villette abusive dei Casamonica. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, circa 20 persone hanno cercato di forzare l'area di sicurezza e hanno aggredito alcuni vigili spintonandoli e buttandoli per terra. Le tensioni sarebbero iniziate quando alcuni degli sgomberati volevano accendere dei fuochi davanti l'ingresso dell'area di sicurezza. Quando è stato detto che non era possibile sono scattati gli insulti e poi gli spintoni agli agenti. Al momento tre uomini sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio. Gli sgomberati sono stati anche invitati a rimuovere i blocchi stradali che stanno effettuando con le auto nelle strade limitrofe.