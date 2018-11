Pm, ossa non sono di Orlandi e Gregori

ROMA, 23 NOV - Le ossa trovate in una dependance della Nunziatura Apostolica a Roma non appartengono ad Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Le ossa, secondo quanto appreso in Procura, avrebbero una datazione antecedente al 1964. Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sparirono a Roma nel 1983.