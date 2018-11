Salvini: caserma nella casa confiscata

CAGLIARI, 23 NOV - "Qui Villasimius (Cagliari), casa confiscata a un delinquente trafficante di droga: diventerà un alloggio per i Carabinieri. Ordine, sicurezza, legalità: #lamafiamifaschifo". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo secondo giorno del tour in Sardegna. Il vicepremier è stato a Villasimius, nella costa sud orientale dell'Isola, dove ha fatto un sopralluogo in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Si tratta di una villetta che adesso sarà donata all'arma dei carabinieri. Il leader della Lega, che ieri ha visitato Olbia, Nuoro e Tortolì, tra poco sarà a Cagliari, dove prima prenderà parte al tavolo della coalizione del centrodestra in vista delle regionali, e subito dopo, intorno alle 12 presenterà alla stampa il congresso del Psd'Az. C'è attesa, inoltre, per il nome del candidato governatore della Sardegna che dovrebbe indicare proprio la Lega e che dovrebbe essere fatto oggi dallo stesso Salvini.