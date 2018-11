Spadafora, M5s-Lega forze alternative

ROMA, 23 NOV - Questo è un Governo formato da due forze politiche alternative, non saremo mai due forze politiche che andranno avanti insieme. Questo Governo durerà cinque anni, durerà meno? Non lo sappiamo, ma quando si ritornerà a votare, noi saremo certamente su due parti separate". Lo dice Vicenzo Spadafora (M5S), sottosegretario alla Presidenza M5S, ad Agorà. "Le sensibilità e i programmi culturali della Lega e del M5S sono due cose assolutamente distinte, io stesso non potrei stare in questo Governo se pensassi che la nostra politica è quella della Lega, soprattutto sui temi dei diritti civili", conclude.