M5s ritira emendamenti a dl sicurezza

ROMA, 23 NOV - Il Movimento 5 Stelle ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. "Sta andando tutto molto veloce il lavoro in Commissione - conferma il deputato della Lega e membro della Commissione Gianluca Vinci -. E' l'esito di accordi presi dai vertici, credo. Del resto nei giorni scorsi il presidente della Commissione, Brescia (M5S), aveva annunciato che non ci sarebbe stato ostruzionismo da parte loro".