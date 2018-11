Alluvione Livorno,altri 20mln da Regione

LIVORNO, 23 NOV - La Regione Toscana aggiungerà 20 milioni di euro alle somme già stanziate per concludere gli interventi post alluvione 2017 a Livorno, Collesalvetti e Rosignano. Lo ha reso noto il governatore Enrico Rossi dopo il sopralluogo effettuato oggi nei cantieri dei territori colpiti il 10 settembre 2017. I capitali finora resi disponibili salgono a 85 milioni: 68 regionali e 17 statali. Rossi, che è anche commissario per l'emergenza fino a marzo 2019, ha spiegato che gli ulteriori 20 mln saranno utili per proseguire i lavori per lo stombamento del Rio Maggiore e la risagomatura dell'Ardenza. "Il nostro obiettivo - ha detto Rossi - è appaltare tutti i lavori entro marzo quando terminerà il mio incarico. Abbiamo fatto quel che dovevamo e spero ci sia nei cittadini la consapevolezza dello sforzo fatto. Con questi interventi possiamo dire che metteremo Livorno in condizioni di far fronte a un evento meteorico analogo che, a detta dei tecnici, ha caratteri di eccezionalità cinquecentennale".