In Rai 5 panchine contro femminicidio

ROMA, 23 NOV - Il rosso del sangue versato. E cinque paia di scarpe rosse in marcia per dire 'basta'. Proprio all'ingresso dei cancelli di Viale Mazzini, sotto lo storico cavallo simbolo della tv di servizio pubblico. È la prima delle cinque panchine rosse inaugurate oggi in altrettante sedi Rai, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Cinque panchine per promuovere lo spirito del 25 novembre, che dopo le due già inaugurate a Torino, da oggi saranno anche nei cespiti romani di via Asiago, Teulada, Studi Fabrizio Frizzi e Saxa Rubra. ''Le panchine rosse - spiega Mussi Bollini, presidente Commissione Pari Opportunità Rai, che ha promosso l'iniziativa con Cpo Usigrai - dal 2005 sono il simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Le abbiamo collocate in punti strategici, in modo che le persone possano vederle e sedersi''. Fornite dal Centro Produzione TV di Roma, sono dipinte dal Maestro Gennaro Scarpellino, dalle decoratrici Michela Cirino e Laura Segatori e due scuole romane