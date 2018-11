Fidanzati uccisi: no nuova istruttoria

TRIESTE, 23 NOV - La Corte d'Assise d'Appello di Trieste, presieduta da Igor Maria Rifiorati, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria nel processo d'appello a carico di Giosuè Ruotolo, già condannato in primo grado per il duplice omicidio di Trifone Ragone e della fidanzata Teresa Costanza, uccisi il 17 marzo 2015 nel parcheggio del palasport di Pordenone. La decisione, qualora fosse stata accolta, avrebbe in un certo senso riaperto la vicenda dal punto di vista giudiziario. L'annuncio della Corte è arrivato durante la seconda udienza del processo, dopo una Camera di Consiglio, durata oltre due ore, per valutare la richiesta della difesa avanzata nella prima udienza. "Soddisfatte" le parti civili. L'udienza è proseguita, dopo una pausa, con la requisitoria del procuratore generale; seguiranno le parti civili e poi la difesa dell'imputato. In aula ci sono, tra gli altri l'imputato e i familiari delle vittime.